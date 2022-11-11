الرئيس الأمريكي: 150 مليون دولار دعما لأفريقيا في مواجهة التغيرات المناخية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة ستمول خطة الطوارئ للتكيف والقدرة على الصمود لمساعدة أكثر من نصف مليار في العالم بالبلدان النامية، للاستجابة لتغير المناخ، وطلبنا 2 مليار دولار لهذه الخطة وسأضمن تمويل كل هذه المشاريع بالكامل.

وأضاف «بايدن» خلال كلمته على هامش مشاركته في قمة المناخ بشرم الشيخ: «اليوم أعلن عن 150 مليون دولار لمبادرات تدعم خطة بريبير للتكيف مع التغيرات المناخية في أفريقيا، وهو مجهود انطلق بالاشتراك بين مصر والولايات المتحدة، ويشمل توسيع نظم الإنذار المبكر لتغطية أفريقيا، وتوسيع فرص التمويل المناخي وتعزيز الحماية من المخاطر وتعزيز الأمن الغذائي، والقطاع الخاص ودعم مركز تدريب في مصر لتعجيل جهود التكيف عبر القارة الإفريقية».