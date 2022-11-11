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الرئيس الأمريكي: اقترحت أول مشروع قانون حول المناخ على الكونجرس عام 1986

كتب:

محمد أسامة رمضان
05:43 م | الجمعة 11 نوفمبر 2022
الرئيس الأمريكي جون بايدن

الرئيس الأمريكي جون بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه اقترح أول مشروع قانون في الكونجرس الأمريكي حول المناخ عام 1986، «التزامي بهذه القضية لم يتوقف وأستطيع أن أقف اليوم كرئيس للولايات المتحدة وأقول بكل ثقة أن الولايات المتحدة ستفي بأهدافها حول الانبعاثات بحلول عام 2030».

وأضاف «بايدن» خلال كلمته على هامش مشاركته في قمة المناخ بشرم الشيخ: «إننا في صراع مع الزمن وسنؤدي واجبنا لمنع وصولنا لما أسماه الأمين العام بجهنم المناخية».

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بقلم محمد أسامة رمضان