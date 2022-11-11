الرئيس الأمريكي: نسعى للحفاظ على كوكبنا من التغيرات المناخية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يجب الحفاظ على حياة كوكبنا، «أود أحدثكم عن جهود الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة أزمة المناخ، بحزم وعزيمة، من أجل ضمان أن يكون الكوكب أكثر نظافة وصحة وأمان»، موضحًا أنه منذ اليوم الأول تولى فيه الرئاسة، فإن إدارته نفذت برنامجًا طموحًا للتصدي للأزمات المناخية، زيادة الأمن في مجال الطاقة عبر العالم، والانضمام مجددًا وفورا، لتعهدات قمة باريس.

أضاف «بايدن»، خلال كلمته في قمة المناخ، «ينبغي أن يساهم كل من يستطيع أن يساهم في الحفاظ لمساعدة تلك البلدان النامية، في الحفاظ على النباتات والبيئة، نحن نحشد جهود الشركاء من القطاع الخاص والعام والجهات الخيرية، كي تكون المدن البيئة الصحية في قلب الاقتصادات السليمة والصحية، هذا يقتضي تظافر الجهود جميعا، والتصدي للانبعاثات في القطاعات الاقتصادية مثلا في الشحن الجوي، أو الشحن البحري».

وتابع: «مع النرويج اعتمدنا التحدي الأخطر للشحن، وأجرينا عشرات التعهدات لعمل ممرات للشحن البحري الأخضر لموائمة هذا القطاع، ولو عجلنا من وتيرة العوامل التي تغير قواعد اللعبة، يمكن أن نحقق هدفنا، وأن يظل هذا الهدف في المتناول الجاد».