جو بايدن: استثمار أكثر من 20 مليار دولار لتخفيف انبعاثات الميثان

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن اليوم نعلن عن خطة عمل جديدة لتخفيض انبعاثات الميثان توضح كيف نلبي هذا العهد، عبر استثمار أكثر من 20 مليار دولار للتخفيف من الميثان محليا لوضع حد أقصى على الآبار التي تسرب الميثان، مع تحسين أجهزتنا الصناعية في قطاعي النفط والغاز.

وأضاف «بايدن» خلال كلمته على هامش مشاركته في قمة المناخ بشرم الشيخ، «سيتم أيضا اعتماد تنظيمات جديدة بما فيها اقتراح صادر عن هيئة حماية البيئة لتعزيز المعايير النموذجية بشأن الميثان في قطاعات مختلفة، ومن أكبر مصادر الميثان حتى لا يؤثر على الصحة العامة».

واستطرد الرئيس الأمريكي: «تلك الخطوات ستخفِّض انبعاثات الميثان الأمريكية من المصادر التي نغطيها بتلك الخطة بنسبة 87% بحلول عام 2030 مقارنه بـ2005، كما أن هناك عاملا آخر يغيِّر قواعد اللعبة وهو الحفاظ على البيئة الطبيعية في حوض الكونغو، كالغابات والأراضي في أفريقيا أو في حوض الأمازون بأمريكا».

وتابع: «الحفاظ على الطبيعة أفضل حل للمناخ، والشعوب الأصلية تعرف منذ عهد طويل كيف تفعل ذلك، هنا في مؤتمر الأطراف الـ27 نشارك في ترأس شراكة الغابات والمناخ كي نخطو خطوات طويلة وسريعة لوقف إزالة الغابات، والغابات أكثر قيمة أثناء الحفاظ عليها بدلا من تدميرها».