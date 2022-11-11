قناة الحياة تستعرض إعلان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تواجده بالمحافظات

نشر الحساب الرسمي لفضائية «الحياة»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بيانا، أوضح فيه إعلان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسات المجتمع المدني الشريكة عن تواجده المكثف اليوم، في كل القرى والمراكز، بكل محافظات الجمهورية، سعيًا لتقديم أفضل خدمة للأسر الأولى بالرعاية.

ويأتي ذلك، بالتوازي مع النجاح الذي تحققه قمة المناخ «COP 27» في شرم الشيخ يوميًا منذ انطلاقها، الذي يتشرف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالمشاركة الإيجابية ضمن فعالياته.

وأضاف البيان، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يواصل خطة عمله على الأرض، للوصول لكل مستحق، والاحتفال مع المواطنين بهذا المشهد الوطني المنفرد، وهو نجاح مصر في استضافة وتنظيم قمة المناخ cop27.

ويكثف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، جهوده الخدمية والتنموية خلال هذه الفترة، بتقديم قوافل شاملة، ومساعدات عينية، وتدخلات مباشرة للأسر الأكثر احتياجًا في كل محافظات الجمهورية، بالتوازي بالتنسيق الكامل مع كل المؤسسات الحكومية، كما يساند التحالف مؤسسات الدولة في تنسيق الجهود المبذولة، للوصول لكل الفئات المستحقة.

وبدأ هذا العمل الجماعي لكل أعضاء التحالف، في تطوير آليات عمله وتنظيم صفوف دعم المواطنين مع بداية القوافل الشاملة خلال شهر اكتوبر، في عام المجتمع المدني، ليتوج هذا العمل التشاركي اليوم بتقديم مختلف الخدمات المباشرة بشكل يومي محوكم.

وينفرد التحالف اليوم، بتواجده في كل محافظات الجمهورية، للاحتفاء بنجاح مؤتمر المناخ، وما تقدمه مصر من دعم لملفي الاقتصاد والصناعة «مثلث التنمية»، عن طريق تقديم مساعدات عينية وخدمية مختلفة، لما يزيد عن ربع مليون مواطن ضمن خطة التحالف المتكاملة، تشمل هذه الخدمات خدمات طبية توعوية وعلاجية، وكشف وصرف أدوية بالمجان.

بجانب الدعم الغذائي «كراتين غذائية، ووجبات ولحوم» والمساعدات العينية المختلفة، وبالأخص البطاطين، استعدادا لموسم الشتاء، بمشاركة مؤسسات التحالف، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات القاعدية، وبعدد من المتطوعين يتجاوز الـ3 آلاف متطوع، يعملون في ترس من المحبة والصدق، ويتوجون مفهوم المواطنة في العمل التنموي والخدمي المصري.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كان انطلق في 13 مارس 2022، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي.