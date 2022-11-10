باحث بالسياسات المناخية في جامعة بكين لـ«قناة الحياة»: عدد الشباب المشاركين بـCOP27 كبير

قال الدكتور شريف الرفاعي، الباحث بالسياسات المناخية في جامعة بكين وأحد المشاركين في جلسة الشباب ضمن فعاليات قمة المناخ، إن المؤتمر المنعقد حاليا في مدينة السلام بشرم الشيخ خصص يوما كاملا للشباب، إذ أنه ومنذ عامين من الآن لم يجر قط تخصيص يوم للشباب من أجل المشاركة ومعرفة مبادراتهم ورؤيتهم حيال التغير المناخي.

«الرفاعي»: هناك عدد كبير من الشباب يشاركون في قمة المناخ

وأضاف «الرفاعي»، خلال لقاء خاص، ببرنامج «الحياة اليوم» على زووم، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن هناك عددا كبيرا من الشباب يشاركون في قمة المناخ الحالية.

«الرفاعي»: تواجد كبير للأطفال والشباب في قمة المناخ بمختلف الفاعليات

واستطرد: «فيه تواجد كبير للأطفال والشباب في قمة المناخ بمختلف الفاعليات، ومش بس النهاردة، ولكن على مدار الأيام الماضية، واليوم النهاردة في محوره كان في منطقتين الخضراء والزرقاء يناقش مختلف القضايا التي تخص الشباب، أو مختلف القضايا المناخية من وجهات نظر شبابية، وشوفنا شباب كتير بيشاركوا فيما يتعلق بمختلف القضايا المناخية والمفاوضات».