الرئيس الأمريكي: نسترشد بطاقات الشباب والمجتمع المدني في مواجهة تغيرات المناخ

قال جو بايدن الرئيس الأمريكي إنه لا بد من أن تكون هناك مؤشرات واضحة للتقدم في مواجهة التغيرات المناخية، وتتخذ الولايات المتحدة خطوات مستدامة لتحقيق الأهداف، وتفي بوعود القيادة والزعامة من خلال الدبلوماسية والتوافقات التي تبنيها تطلق منهجيات جديدة وتسترشد بطاقات الشباب والمجتمع المدني والناشطين المناخيين والمجتمعات الأصيلة، لافتا إلى أن التحديات التي نواجهها ضخمة ولكن قدراتنا أضخم منها ولا يجوز أن نشك في ذلك.

ودعا الرئيس الأمريكي إلى التعاون من أجل الانفتاح على المستقبل من أجل العالم الذي نريده جميعا ونحتاج إليه من أجل كوكب يوفر الحياة للمستقبل، ومن أجل مستقبل مليء بالطاقة النظيفة والمتجددة والفرص المفتوحة للأفكار والتعاون من أجل عالما أكثر استقرارا وعدلا وازدهارا، لافتا إلى أن كل هذه هي أهداف الولايات المتحدة الأمريكية من أجل العالم.