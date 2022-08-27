كريم حافظ أولى صفقات بيراميدز في الانتقالات الصيفية

أنهت إدارة نادي بيراميدز، إجراءات انضمام كريم حافظ المحترف السابق بصفوف يني ملطية سبور التركي وظهير أيسر منتخب مصر، ليكون أول صفقات الفريق في موسم الانتقالات الصيفية.

وكشف مصدر داخل بيراميدز لـ«الوطن سبورت»، أن الإدارة حصلت على توقيع اللاعب كريم حافظ بشكل نهائي، ليدعم صفوف الفريق ومركز الظهير الأيسر بداية من الموسم الكروي الجديد 2022-2023.

ويسعى بيراميدز لتدعيم صفوفه بعدد من الصفقات الجديدة في موسم الانتقالات الصيفية، وفقا لرؤية اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز.