النائب حسن عمار: لقاء السيسي وبايدن يؤكد عمق العلاقات المصرية الأمريكية

أكد النائب حسن عمار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لمصر، والمشاركة في مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، تعكس دلالات واهتمامات كبيرة بالدولة المصرية، والتأكيد على عمق العلاقات المصرية الأمريكية، فضلًا عن تناول لقاء الرئيسين، مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعميق العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.

الإدارة الأمريكية تسعى مع الدولة المصرية لحل أزمة المناخ

ولفت «عمار»، إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى مع الدولة المصرية والدول الصناعية الكبرى للوقوف على حل لأزمة المناخ وتوحيد الجهود الدولية للوصول لمرحلة التكيف مع المناخ، مضيفًا أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد أكبر شريك اقتصادي لمصر، كما أن السوق المصرية هو أكبر وأهم سوق في إفريقيا للصادرات الأمريكية، ورابع أكبر سوق للمنتجات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

مبادرات جديدة لمعالجة أزمة المناخ

وأضاف عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، في بيان، أن الرئيس الأمريكي، أعلن عن مبادرات جديدة لمعالجة أزمة المناخ من بينها مبادرة لدعم مصر في توليد 10 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتهدف إلى تعزيز قيادة الولايات المتحدة في معالجة أزمة المناخ وتأكيد العمل والالتزامات العالمية، فضلًا عن المساهمة بمبلغ 10 ملايين دولار لدعم إطلاق مركز تكيف جديد في مصر، وهو مركز القاهرة للتعلم والامتياز عن التكيف والمرونة، الذي أعلنت مصر عنه، والذي سيبني قدرات تكيف عبر أنحاء القارة الأفريقية.