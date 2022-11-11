وزير الخارجية: أشكر الرئيس الأمريكي وحكومته على دعم جهود التعاون مع مصر

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن قمة المناخ شهدت إطلاق العديد من المبادرات، والالتزام ببذل جهود كبيرة على الصعيدين الوطني والدولي فيما يتعلق بالانبعاثات والحد منها، وخطط ومساهمات الولايات المتحدة في جهود التكيف، وأشكر الرئيس بايدن وحكومته على دعمه جهود التعاون مع مصر.

الإسراع في جهود التكيف بإفريقيا

وأضاف «شكري» خلال كلمته في جلسة بعنوان الإسراع في جهود التكيف بإفريقيا على هامش قمة المناخ COP 27، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قال في كلمته أمام القمة، 7 نوفمبر الجاري، إنه من المهم التعاون بين الشمال والجنوب، وشدد على حاجة الدول النامية للدعم من أجل التكيف المناخي.

أفريقيا تساهم بأقل من 4% من الانبعاثات

وتابع: «العالم يواجه معضلة تتطلب تسريعا للجهود، وتلك الدورة من قمة المناخ تعقد في إفريقيا، وهناك توقعات بأنها تؤدي إلى تحقيق تقدم كبير واعتماد تدابير قابلة للتنفيذ بشأن القضايا ذات الأولوية، بما في ذلك جهود التكيف والقدرة على المقاومة، إذ أن إفريقيا تساهم بأقل من 4% من الانبعاثات الدفيئة العالمية لكنها من بين المناطق الأكثر تأثرا وفق تقرير الهيئة الحكومية الدولية».