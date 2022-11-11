«المفاوضين الأفارقة»: سنبني على مبادرة «حياة كريمة» لإطلاقها على صعيد قاري

أثنى سيني نافو، أحد أعضاء مبادرة أفريقية اشترك فيها الرؤساء الأفارقة عام 2015، ومتحدث مجموعة المفاوضين الأفارقة، على قيادة مصر عام 2015 وعام 2022، حيث أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2015 مبادرة خاصة لتسريع التكيف في أفريقيا، «نبني على مبادرة حياة كريمة، وسنعمل على إطلاق المبادرة على الصعيد القاري».

وأضاف «نافو» خلال كلمته بجلسة بعنوان الإسراع في جهود التكيف في إفريقيا على هامش قمة المناخ COP 27، أنه في هذا العام فالجميع جاء إلى هنا «أم الدنيا هي مصر»، وفي ملخص مقتضب وزير البيئة تحدثت عن أن مبادرة تسريع التكيف في أفريقيا هي مبادرة قارية تجمع بين الممارسة والعلوم والسياسات من أجل تنفيذ الإجراءات في قضايا المعلومات المناخية، وهي قضية مهمة.

وتابع: «قضية التمويل قضية عامة وبها أكثر من شق، فيما أشار السفير سامح شكري إلى أن هذا المؤتمر معني بالتنفيذ والإجراءات المتعلقة بالتكيف، وعلى مدار الأشهر الأخيرة حددنا الرابط الأساسي للقضاء على الفقر وتعزيز التنمية والتصدي للتغير المناخي».

واستطرد: «الرابط الأول يعني بمنظومة الغذاء والأمن الغذائي، وتعمل معنا الولايات المتحدة في هذا الشأن، والقارة الإفريقية بها الكثير من رواد الأعمال والأبطال الذين يستطيعون تقديم الحلول على مدار سلاسل القيمة، وسنعمل مع الشركات الأفريقية لتوسيع نطاق الحلول عن طريق الضمانات والأسهم الخاصة، ويمكننا العمل بأنظمة الري بالتنقيط أو تسخير التكنولوجيا للحفاظ على التكيف المناخي»