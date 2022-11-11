جون كيري: تنظيم مصر لقمة المناخ «مذهل».. وندعم برامج التكيف في إفريقيا

قال جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، إنه سعيد بما فعلته مصر خلال الأيام الـ 6 الماضية بتنظيم مؤتمر المناخ COP27، مضيفا أن التنظيم المذهل أثلج صدره، «نحن الآن على طريق تحقيق الكثير من الأهداف، إنه شرف عظيم للولايات المتحدة الأمريكية أن تشارك في ندوة إجراءات التكيف، أود أن أؤكد لكم، أننا ندعم بقوة اتفاق جلاسكو لتمويل جهود التكيف، وكما قال الرئيس بايدن، فإننا نساهم أيضا من طرفنا وهناك دعوة إلى توفير المزيد من الموارد المالية لأن جهود التكيف تحتاج إلى هذه المواد في مختلف أنحاء العالم».

وأضاف «كيري»، خلال جلسة «الإسراع في جهود التكيف» في قمة المناخ: «طبعًا موضوع التخفيف ضروري، للمساعدة في جهود التكيف ، لكن تعرفون جميعا أن هذه الموارد ضرورية لإنقاذ الحياة، وإنقاذ الممتلكات أيضًا، وعملية التكيف مهمة جدا حتى لو قال البعض إننا لم نتمكن من التخفيف من انبعاثات الغازية، لكننا لن نتمكن من التكيف مع الكوارث المناخية إذا ما وصلت درجة الحرارة إلى مستويات عالية».

وتابع المبعوث الرئاسي الأمريكي: «هناك دعوة كبيرة للتكيف، لكن هذا لن يحدث إلا من خلال التعاون بيينا، أعلن بايدن قبل قليل، كيف ستقوم الأمم المتحدة بتعزيز تنفيذ خطط التكيف، فيما يسمى بخطة الطوارئ الرئيسية، والقدرة على الصمود، الولايات المتحدة ستساهم بـ 12 مليار دولار، ونحن نسعى للحصول على 3 مليارات إضافية من الكونجرس، قدمنا طلبًا يوم الثلاثاء الماضي، ونأمل أن ننجح في هذا، أعلن الرئيس بايدن أن هناك 150 مليون دولار ستخصص لعدد من البرامج من التكيف في إفريقيا».