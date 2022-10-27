«جون كيري» يشيد بجهود مصر في مجال المناخ.. ويؤكد: أثق في نجاح «COP27»

قال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ، جون كيري، إن قمة المناخ المرتقبة في مصر «كوب 27»، ستكون ناجحة في ظل جهود حثيثة يقوم بها وزير الخارجية سامح شكري، لافتا إلى أن القمة ترعاها الأمم المتحدة من أجل مواجهة التغيرات المناخية في العالم.

حديث عن الاحتباس الحراري

وأضاف «كيري»، في تصريحات صحفية عبر غرفة نقاش افتراضية بمشاركة ممثل عن جريدة «الوطن»، إلى جانب صحفيين من مختلف دول العالم، للحديث عن مؤتمر المناخ cop 27، أن الانبعاثات الناجمة عن النشاطات الصناعية تؤثر على المناخ في العالم وتزيد من الاحتباس الحراري.

إنجازات مصر في مواجهة التغيرات المناخية

وتابع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ: «سامح شكري يقود الإنجازات المصرية في مجال مكافحة التغيرات المناخية، وأعتقد أن مؤتمر شرم الشيخ سينجح وسنكون شاهدين على هذا الأمر».

وأثنى المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ، جون كيري، على جهود وزير الخارجية المصري سامح شكري، مؤكدا أنه يحقق إنجازات لمصر في مواجهة التغيرات المناخية، مبينا أنه يجب على الدول التوجه لاستخدام الطاقة المتجددة لأنها أقل تأثيرا على البيئة وأرخص من الوقود الأحفوري بكثير.

دول آسيا تجاهد لاستخدام الطاقة المتجددة

وكشف المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون المناخ، أن عدة دول آسيوية تجاهد لاستخدام الطاقة المتجددة، من أجل التوفير في ظل أزمات اقتصادية مختلفة في العالم، ومواجهة التغيرات المناخية الحادثة مؤخرا.

جهود مصرية إماراتية

وذكر أن هناك التزاما كبيرا بجهود مواجهة التغيرات المناخية من قبل مصر والإمارات، مشيرا إلى سعي الدولتين لإحداث تحولا كبيرا في هذا المجال وسط تحديات عالمية.

إصرار الحكومة المصرية على توسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة

وتابع كيري: «الحكومة المصرية لديها إصرار على تقليل استخدام الغاز وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة».

ونوّه كيري إلى أن الإمارات تستخدم تشكيلة واسعة من الغاز والتكنولوجيا من أجل التحول لاستخدام الطاقة النظيفة، وهذا عمل رائع تنفذه أبوظبي على مستوى العالم وليس الإقليم فحسب.

التعاون عن قرب مع مصر

واستطرد: «نحن نعمل عن قرب مع المصريين، ودخلت أيضًا مناقشات خاصة مع أصدقائنا في الإمارات وعلى رأسهم وزير الصناعة والتكنولوجيا سلطان الجابر، والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، فالإمارات تريد أن تتأكد من نجاح قمة شرم الشيخ وبعدها سنحاول إيجاد أبرز المستهدفات المتبقية معًا».

حزم تمويل للبلاد المتضررة من التغيرات المناخية

وبيّن أن بلاده حريصة على إطلاق برنامج بـ 50 مليون دولار لمواجهة التغيرات المناخية، من خلال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ مطلع نوفمبر المقبل بالتنسيق مع الحكومة المصرية لدعم التحول المناخي وكل الدول المهددة بسبب التغيرات المناخية على مدار 5 سنوات.

خطوات للحفاظ على التنوع البيئي

وكشف أنه سيتم الإعلان عن إجراءات لتمويل التنوع البيولوجي أيضا وهذا سيكون بعد التنسيق مع بعض هيئات الأمم المتحدة للتقدم إلى الأمام حفاظًا على البيئة والتنوع البيولوجي.