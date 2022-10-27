مبعوث الرئيس الأمريكي جون كيري يشيد بجهود السيسي في قضية تغير المناخ

أكد المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للمناخ جون كيرى أن شرم الشيخ هى نقطة الانطلاق؛ لمواجهة وحل قضايا المناخ، مضيفا أنه سيناقش الأولويات القصوى للحكومة الأمريكية في اجتماع (COP27) القادم في شرم الشيخ، إضافة إلى جهود إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الدولية للمناخ، وفق بيان للسفارة الأمريكية.

وأكد جون كيري دعم جهود مصر الأولية بشدة هنا حيث يقود الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري، الجهود المبذولة من أجل مصر بشكل واضح، ونتطلع إلى التأكد من أن لدينا مؤتمر ناجح في شرم الشيخ.

تأكد من الوعود التي قطعت في جلاسكو

وأشار إلى أننا نعتبر (COP27) مؤتمر تنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ويكمن الغرض من ذلك في التأكد من أن الوعود التي قُطعت في جلاسكو يتم تحقيقها فعيا بالسرعة التي يتعين متابعتها بها.

وحذر من أنه ما لم نفعل ذلك، فسنجلب دمارا أكبر بكثير لأنفسنا وللكوكب، فضلا عن المزيد من الظروف غير المواتية للعيش وحتى غير الصالحة للعيش وصيد الأسماك وبقاء المحيطات والقدرة على العمل في الأجواء المفتوحة في المناطق شديدة الحرارة شديدة في العالم، إضافة إلى إرتفاع مستوى سطح البحر.

وعن استضافة مصر هذا العام لمؤتمر المناخ واستضافة الإمارات للمؤتمر العام القادم، قال كير: «إنني سعيد لأننا سنكون في المنطقة حيث يتم إنتاج معظم الغاز والنفط في العالم- ليس كل ذلك، ولكن بكميات كبيرة جدا - ولكن أيضا حيث يوجد التزام قوي، أعني أنكم تنظرون إلى الجهود المبذولة في مصر الآن وتنظرون إلى الجهود التي تبذل في الإمارات، إنهم منخرطون بعمق في طليعة محاولة المساعدة في تسريع التحول».

توفير التمويل مواجهة التغيرات المناخية

وقال: «أعتقد أنه من الأهمية أن نجد آليات جديدة للإفراج عن التمويل وطرق جديدة لتوفير التمويل بشروط ميسرة؛ لمساعدة البلدان على التحول، لذا يتعين أن نحصل على هذا التخصيص بشكل صحيح، ولهذا السبب دعمت الولايات المتحدة تماما مضاعفة الأموال للتكيف من أزمة المناخ، وأنشأ الرئيس بايدن برنامجا طارئا للتكيف والمرونة مع تخصيص 12 مليار دولار على مدى خمس سنوات».

وأضاف: «نحن على استعداد لأن نناقش في شرم الشيخ بشكل كامل كل السبل التي يمكننا من خلالها أن نحاول أن نكون منصفين، وأن نجمع جهود العالم لمساعدتنا في معالجة هموم الكثير من دول العالم، لذلك نحن نؤيد بشدة معالجة الخسائر والأضرار في سياق عملية الأمم المتحدة - الخاصة بمؤتمرات الأطراف".

وأشار إلى أنّ واشنطن تعمل مع الجانب المصري عن كثب، مؤكدا أن ما يحدث في جميع أنحاء العالم الآن يجعل الأمر أكثر إلحاحا وأكثر وضوحا من أي وقت مضى أننا بحاجة إلى تصعيد وإنجاز هذه المهمة.