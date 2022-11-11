مديرة معهد الموارد العالمية: نحتاج إلى تطوير القدرات لمواجهة تغير المناخ

قالت بانجيرا ماتاي، المديرة العامة لمعهد الموارد العالمية، إن الدول الأفريقية دائما تحاول أن تحقق ما يصعب عليها، ولسنا سريعين بما فيه الكفاية للالتحاق بالركب، والمهم هو بناء المؤسسات وتطوير القدرات، «المهم دعم المجتمعات الأهلية لتطوير القدرات المحلية على الصمود، كما أن الاستثمار في بحوثنا العلمية مهم، وتجميع بياناتنا مع ما يلزم من الدقة والحساسية الثقافية».

وأضافت خلال كلمتها بجلسة «الإسراع من جهود التكيف في إفريقيا» على هامش قمة المناخ: «نحتاج لتجميع وتحليل هذه البيانات ثم إصدارها وإعادتها للمجتمعات الأهلية والمنظمات الأهلية ومؤسسات البحوث العلمية في الجامعات وغيرها، ونحولها لحكوماتنا، فالحكومات الأفريقية في الواقع تقود الحملة من أجل التكيف، وتنفق 5% من الناتج المحلي القومي للتكيف، وتفقد 5 إلى 15% من هذا الناتج بسبب تغير المناخ، ولكن المساحة المتاحة للسياسة المالية محدودة، ونحتاج إلى التضامن أكثر من أي وقت مضى».

وتابعت: «مررت بأحد الجدران بقمة المناخ، وكان مكتوب عليه (الطموح بالتضامن)، وبالفعل نحتاج إلى الطموح على أساس التضامن، ونحتاج لاستثمارات مكرسة لبناء القدرات على المدى الطويل لصالح المؤسسات الحكومية وجامعاتنا وشعوبنا، ومتحمسة للغاية لبرنامج التخفيف وهو ما يساعد على تعزيز وزارات المالية والبيئة والاقتصاد، ويحدد الأدوات والممارسات وتضعنا على مسار التكيف مع تغير المناخ».

واختتمت: «نعمل على بناء القدرات في الجامعات ومعاهد البحث العلمي الوطنية، فالبرنامج الأفريقي لتغير المناخ يحتاج إلى أسس علمية وسياسية واقتصادية، ونحتاج لأدوات وبيانات والتحليل والقدرة لضمان الاستدامة اللازمة بجمع كل هذه الاستثمارات وتكريسها للمؤسسات الوطنية، وهو السبيل الوحيد لتحقيق فعالياتها، كما أن وضع إفريقيا أمام تغير المناخ يتفاقم يوميا، وفي كينيا نواجه للسنة الخامسة على التوالي نقصا في الأمطار، وأثر هذا عميق على الأطفال والكبار، ولو كنا صريحين مع أنفسنا لاعترفنا بأننا نواجه أزمة عميقة في التعاطف ونعيش في عالم لا يقوم على التعاطف».