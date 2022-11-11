رئيس تحرير «البيت الأبيض بالعربية»: بايدن أكد دور مصر الريادي في ملف المناخ

قالت مرح البقاعي، رئيس تحرير موقع «البيت الأبيض بالعربية»، إنه بالرغم من أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن كانت قصيرة إلى مدينة شرم الشيخ بمصر، للمشاركة في مؤتمر المناخ «cop 27»، إلا أنها كانت مفيدة، إذ التقى بالرئيس عبدالفتاح السيسي، في لقاء منفرد، ثم ألقى كلمة مطولة بها الكثير من المعلومات من أجل التعاون المستدام بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، بملفات عديدة وفي مقدمتها ملف المناخ.

البقاعي: قارة أفريقيا الأكثر عرضة للتغيرات المناخية في العالم

أضافت «البقاعي» في اتصال مع «الوطن» من العاصمة الأمريكية واشنطن: «لاحظنا أن الولايات المتحدة الأمريكية، تقدم أرقام كبيرة جدا لتقديم منح من أجل المناخ، وحماية كوكب الأرض من الاحتباس الحراري، وكل الكوارث التي يتعرض لها العالم، بسبب الخلل الذي حدث في مناخ الكرة الأرضية، وكان لافت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد دور مصر من أجل قيادة مشروع ريادة المناخ في قارة إفريقيا، وهي الأكثر عرضة للتغيرات المناخية في العالم».

البقاعي: الثقة موجودة في التعاون الأمريكي مع مصر بمجال المناخ

وتابعت رئيس تحرير «البيت الأبيض بالعربية»: «الثقة موجودة في التعاون مع مصر في هذا المجال، ويبقى الآن أن تسرع العمليات الإجرائية لخارطة الطريق التي وضعها الرئيس بايدن، طالما هناك أموال ليست بالقليلة مسخرة لحماية المناخ و البيئة في إفريقيا بشكل محدد، وأن يتم تنفيذ هذه المبادرات التي تقدم بها الرئيس بايدن بوجه السرعة، لأن موضوع المناخ لا يمكن تأخيره أبدا، بسبب ما يترتب عليه من حماية البيئة، وحماية الدول من الكوارث الطبيعية، وحماية الإنسان أولا وأخيرا من هذه الكوارث».