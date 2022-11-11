سامح شكري: برنامج «شرم الشيخ للتكيف» يساعد 4 مليارات نسمة على مواجهة آثار تغير المناخ

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية ورئيس قمة المناخ COP27، إن التحدي الكبير الذي تواجهه الدول الأقريقية هو الحصول على خطة تمويل قابلة للتنفيذ من أجل القيام بجهودها، ولأن تعزيز القدرة على الصمود أمر ضروري، لافتا إلى أنه جرى إطلاق برنامج شرم الشيخ للتكيف.

وأوضح شكري، خلال كلمته بقمة المناخ، أن برنامج شرم الشيخ للتكيف يشمل 30 هدفا يجري تطبيقها بحلول 2030، وهذه الأهداف نحتاج إليها للحد من التغيرات المناخية، وتمويل الجهود التي تساعد أكثر من 4 مليارات نسمة على مواجهة آثار التغير المناخي من خلال دعم البنية التحتية، لافتا إلى أن هناك مكونا خاصا في المبادرة يركز على النتائج والأهداف الخاصة بإفريقيا.

وأشار إلى حزمة من الاتفاقات سيجري الإعلان عنها، لافتا إلى أن البرنامج سيسهم في تعزيز الجهود العالمية في ميدان التكيف والقدرة على الصمود بصفاتها أولولية كبيرة للدول النامية.