استشاري تكنولوجيا معلومات لـ«القاهرة الإخبارية»: شركات عالمية تعاني من الظروف الاقتصادية

قال المهندس روماني رزق الله، استشاري تكنولوجيا المعلومات، إن تكنولوجيا المعلومات وقطاع الاتصالات ليسا بعيدين عن الظروف العالمية، إذ تمر كل الشركات العالمية بضغط التغير في العملة العالمية، وهو ما يجعل الضغط كبيرا على الشركات، ومن وقت لآخر تقلل الشركات العمالة لديها حتى تستطيع تقليل النفقات.

وأضاف خلال مداخلة عبر «سكايب» ببرنامج «المراقب» الذي يقدمه الإعلامي أحمد بشتو، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن تسريح الموظفين يأتي نتاج للأزمة العالمية في الوقت الحالي، «شركة ميتا عملاقة وتسريح موظفيها راجع لتغير الشركة، فالشركة متخصصة في شيء معين، وعندما يجري تكبير النشاط مع عدم وجود متخصص في النشاط الجديد يخلق ذلك حالة من عدم الثقة لدى المستثمر، وهو سبب الهزة في الشركة في الوقت الحالي».

وتابع بأن قطاع تكنولوجيا المعلومات والشركات المسؤولة عن التحول الرقمي، في صعود مستمر، مثل شركة تسلا وغيرها، ولا يجب أن نحكم على القطاع بالكامل بحدوث هزه شديدة فيه بسبب ما جرى في شركة واحدة.