أمين عام حركة الشعب التونسية لـ «القاهرة الإخبارية»: الإخوان استغلوا ثورتنا لخدمة مصالحهم

قال زهير المغزاوي، أمين عام حركة «الشعب» التونسية، إن تونس شهدت أحداثا كثيرة قبل 2011، وبداية ومؤشرات الأحداث كانت في عام 2008، فيما يعرف بانتفاضة الحوض المنجي، موضحا أن الانتفاضة كانت مؤشر نهاية عهد زين العابدين بن علي (الرئيس التونسي السابق) بسبب الفساد المستشري في البلاد.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث» الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «عام 2011 توجت الثورة بسقوط بن علي، وما حدث في تونس حينها كان لحظات تاريخية لن تتكر كثيرا بين إرادة شعبية أراد التخلص من نظام فاسد ومستبد، وإرادة خارجية تترصد هذا الحراك لتحويله لاتجاهات معينة».

وتابع بأن «الإخوان» لم يكونوا في هذا الحراك، ولكن كانوا في تفاوض مع «بن علي»، وبعضهم كان ضد هذا الحراك، ولم يكن هناك تواجد للإخوان في الشارع التونسي.

وأضاف أنه وقت الثورة كان في الاتحاد العام للشغل، وكان الاتحاد له دور كبير في الثورة التونسية؛ لأن الأحزاب الموجودة في تونس كانت موالية للسلطة، ومن قاد هذا الحراك هو الاتحاد العام للشغل: «الثورة التونسية ثورة حرية وكرامة وسيادة وطنية، حولت إلى مجرد تحول ديمقراطي فارغ من أي مضمون اجتماعي بتحريض من الإخوان لتحقيق مصالحهم».