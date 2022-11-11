أمين عام حركة الشعب التونسية لـ«القاهرة الإخبارية»: لا يمكن عزل ما حدث في مصر عام 2011 عن تونس

قال زهير المغزاوي، أمين عام حركة الشعب التونسية، إنه لا يمكن عزل ما حدث في مصر عام 2011 عن تونس، وعما يحدث في المنطقة ككل، من محاولات تمكين الإخوان ليحكموا مصر وتونس، وغيرهما، لتنفيذ الأجندة الاستعمارية للأطراف الخارجية.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «ثم ماذا حدث»، الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن المشهد التونسي مشابه للمشهد في مصر.

وتابع أمين عام حركة الشعب التونسية، أنه بعد سقوط نظام بن علي، تشكل في تونس ما يعرف بالمجلس الأعلى لقيادة الثورة، كان فيه الاتحاد العام للشغل وتيارات سياسية أخرى، وكان فيه قطاع يستهدف قيادة هذه الثورة وتحقيق أهدافها.

واستطرد أن الاتحاد العام للشغل، كان صاحب قوة وله دور كبير في الثورة التونسية، بخلاف أحزاب أخرى موالية للسلطة، ثم بعد ذلك برز دور الإخوان ورغبتهم في السيطرة على السلطة.