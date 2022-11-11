استخدام نبات «الرطريط» في إزالة الزيوت المعدنية وتنظيف الأواني

استخدام نبات الرطريط أو القرمل فى إزالة الزيوت المعدنية هو أحد المشروعات الفائزة فى مسابقة وزارة التخطيط. والرطريط عشب برى حولى من النباتات المزهرة ويُعتبر نباتاً زاحفاً، ناعم الملمس وله عدة أفرع تحمل أوراقاً صغيرة ذات شكل أسطوانى وأغصان عصيرية خضراء يانعة، وهو من النباتات المعروفة التى تكثر فى الأراضى الملحية فى السعودية والأراضى الرملية والصخرية.

وقال المهندس عبدالله الحجاوى، صاحب المشروع وخبير البيئة بشمال سيناء، إن الرطريط عبارة عن شجيرات مالحة قصيرة ترجع فى أصولها إلى شبه الجزيرة العربية، وتتسم أوراقه بالقوام السميك، وهو ما يمكّنها من الاحتفاظ بالمياه، وتنمو أوراقه فى أزواج، وتحتوى أزهاره على أربع أو خمس بتلات، وعادة ما تكون الأزهار بيضاء وصفراء، ويمكنها البقاء على قيد الحياة لسنوات عدة.

وأضاف أن الإنسان حينما كان يعمل فى إصلاح الماكينات كانت يداه تمتلئان بالزيت والشحم الأسود، فيأخذ حزمة من النبات ويستخدمها فى إزالة هذا الشحم، حيث تصبح الأيدى ناعمة ناصعة البياض.

«الحجاوى»: يُنتج مادة رغوية مثل المطاط تظل عائمة على وجه الماء.. وتُستخدم بنسب معينة فى تنظيف الأوانى

وأوضح «الحجاوى» أن الرطريط عدة أنواع، وهذه النباتات مع بعضها تُنتج مادة رغوية مثل المطاط، الذى يظل عائماً على وجه الماء، ومنه تتولد مادة لإزالة الزيوت والشحوم، وتُستخدم بنسب معينة فى تنظيف الأوانى، وفى محطة ختم السيارات الموجود بها الزيوت أو الشحوم.

وكان الناس يلجأون قديماً لأكل نبات الرطريط أو القرمل كنوع من الخضراوات، كما يأكلون الأوراق الغضة من نبات الهرم النوع الثانى للحد من العطش ولعلاج مرض السكرى، ويتم تناوله كأحد أنواع الخضراوات من أجل التقليل من الشعور بالعطش.