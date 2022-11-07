التصريح بدفن جثمان موظف سقط في حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بقنا

قررت جهة التحقيق في نجع حمادي، التصريح بدفن جثمان موظف في الشئون القانونية بديوان عام محافظة الأقصر، بعد تم انتشال جثته أمس من أسفل الرمال في أحد المناطق الرملية في قرية بهجورة في نجع حمادي، بعد 4 أيام من البحث في حفرة عمقها نحو 25 مترًا من قبل قوات الحماية المدنية.

تسليم الجثمان

واستلمت أسرة موظف الأقصر، جثمانه من مشرحة المستشفى، بعد قرار النيابة وجرى نقله بواسطة سيارة إسعاف، ثم نقله إلى محل إقامته في محافظة الأقصر حيث سيدفن هناك.

وتبين بحسب تحريات المباحث، أن الموظف أتى إلى هذه المنطقة ومعه شركاء آخرين للتنقيب عن الآثار، وخلال عمليات الحفر في منطقة رملية، وبعد عمق نحو 25 مترا انهارت السقالات وأكوام الرمال عليه، منذ أيام، وتدخلت الحماية المدنية وتم انتشال الجثة بعد 4 أيام من إزالة الرمال.

بلاغ بانهيار الرمال على موظف محافظة الأقصر

كانت قوات الحماية المدنية في محافظة تمكنت أمس انتشال جثة موظف بالشئون القانونية بديوان عام محافظة الأقصر، من داخل حفرة عمقها 25 مترا، بعد بحث استمر لمدة 4 أيام من أسفل الرمال.

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات، يوم الخميس الماضي، بمصرع شخص سقط عليه رمال حفرة عميقة داخل مزرعة في عرب المناصرة بقرية الغربي بهجورة بمركز نجع حمادي.

وبعد الفحص تبين مصرع «محمد.أ.ي»، 45 عاما، موظف بالشئون القانونية بدايون عام محافظة الأقصر، سقط عليه رمال حفرة كان ينقل بداخلها عن الآثار داخل مزرعة في عرب المناصرة بمنطقة الغربي بهجورة في نجع حمادي.

على الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية بمشاركة عدد من الأهالي، لانتشال جثمان الموظف أسفل الرمال.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كلفت وحدة المباحث بالتحري، وضبط باقي المشاركين في الحفر.