انتشال جثة موظف من داخل حفرة سقط فيها أثناء التنقيب عن الآثار بقنا

انتشلت قوات الحماية المدنية في محافظة قنا بمشاركة الأهالي، اليوم الأحد، جثة موظف بالشئون القانونية بدايون عام محافظة الأقصر، من داخل حفرة عمقها 25 مترًا، بعد بحث استمر لمدة 4 أيام من أسفل الرمال التي سقطت عليه أثناء التنقيب عن الآثار في مزرعة بقرية الغربي بهجورة بنجع حمادي، شمال المحافظة.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات، الخميس الماضي، بمصرع شخص سقط عليه رمال حفرة داخل مزرعة في عرب المناصرة بالغربي بهجورة بمركز نجع حمادي.

موظف الأقصر داخل حفرة التنقيب عن الآثار

وبعد الفحص تبين مصرع «محمد.أ.ي»، 45 عاما، موظف بالشئون القانونية بدايون عام محافظة الأقصر، سقط عليه رمال حفرة كان يبحث بداخلها عن الآثار داخل مزرعة في عرب المناصرة بمنطقة الغربي بهجورة في نجع حمادي.

على الفور جرى الدفع بقوات الحماية المدنية بمشاركة عدد من الأهالي، لانتشال جثمان الموظف أسفل الرمال.

بعد 4 أيام.. انتشال جثة موظف الأقصر

وبعد 4 أيام من الحفر جرى العثور على جثمان الموظف، إذ كان عمق الحفرة 25 مترا، ونقل بواسطة سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كلفت وحدة المباحث بالتحري، وضبط باقي المشاركين في الحفر.