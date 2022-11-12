المحافظات تخرج لدعم السيسي.. مسيرات في الشوارع ووقفات على الكورنيش

فرحة في بعض المحافظات انتابت بعض المواطنين دفعتهم للنزول الي الشوارع للاحتفال بفشل الدعوات التي نادت بالنزول للتظاهر اليوم في بعض الميادين المصرية، وتأييدًا للرئيس عبد الفتاح السيسي.

مسيرة في الإسماعيلية

وفي محافظة الإسماعيلية انطلقت مسيرة مساء الجمعة مؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي في شوارع محمد علي والسلطان حسين ومنطقة المحطة الجديدة والثلاثيني وشارع رضا وشارع شبين الكوم بمشاركة أكثر من 100 سيارة.

وقال محمد حسن أحد الأهالي المشاركين في المسيرة، إن الرئيس السيسي قام بأدوار عظيمة علي مدار السنوات الماضية سواء في المشروعات القومية أو مكافحة الإرهاب في سيناء والمحافظات المختلفة، مشيرا إلى أن الشعب المصري بالكامل يقف خلف الرئيس السيسي، وما حدث اليوم يؤكد مدي وعي الشعب المصري، وعدم استجابته للدعوات المسمومة التي تقف ورائها دول معادية لمصر.

وقفة علي كورنيش السويس

وفي السويس توافد المئات علي مسيرة بأعلام مصر انطلقت في شوارع المدينة وتوقفت في منطقة الكورنيش تأييدا للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد مشاركون في المسيرة علي اصطفافهم حلف القيادة السياسية ووطنهم قلبا وقالبا.

وقال المشاركون ان ما يتم فبركته وتزييفه ينسب لهم زروا وبهتانًا وان انتمائهم لمصر هي وجهتهم الحقيقية، حيث خرج المئات مستقلين سيارات ودراجات، بشكل عفوي يحتفلون ويهتفون تحيا مصر ومصر بلد الأمان.

مسيرة في دمياط

وفي دمياط شارك مجموعة من المواطنين في احتفالية كبرى لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية شارك فيها الألاف مطالبين باستكمال مسيرة الإنجازات.

وردد مواطنون هتافات «بنحبك يا سيسي» فيما طافت السيارات المزينة بأعلام مصر شوارع دمياط وسط أغاني وطنية للتأكيد على دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية.

وشهدت محافظة دمياط صباح اليوم هدوءًا تاما في شوارع المحافظة وسط تواجد أمنى في الشوارع وفي شائعة رددتها جماعة الإخوان المحظورة، أن هناك صعوبة في حركة المواصلات، وتؤكد الوطن أن هناك حالة من السيولة المرورية دون أي تجمعات عكس ما يروج له جماعة الإخوان المحظورة على مواقع التواصل الاجتماعي إلا أن الواقع يكذب تلك الادعاءات حيث يخيم الهدوء على شوارع دمياط.

مسيرة في المحلة

وفي محافظة الغربية نظم المئات مسيرتين بعدد كبير من سيارات المواطنين في شوارع مدينة طنطا ومدينة المحلة دعما وتضامناً مع الرئيس السيسي بحسب قولهم.

وقال بعض المشاركين خلال مشاركتهم أنهم قرروا النزول لدعم الدولة ورفض أي تظاهرات دعت إليها قوي الشر خلال الساعات القليلة الماضية.