مسيرة بالأعلام والسيارات في الإسماعيلية لتأييد الرئيس السيسي «صور»

انطلقت مسيرة مساء الجمعة مؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي في شوارع محافظة الإسماعيلية، طافت عددًا من الشوارع رافعين أعلام مصر بمشاركة أكثر من 100 سيارة.

وانطلقت المسيرة المؤيدة للرئيس السيسي من شارع محمد علي في الإسماعيلية، ثم انتقلت إلى الشوارع الرئيسية والفرعية واستمرت لما يقرب من ساعة في شوارع المدينة.

المشاركون يرفعون أعلام مصر

ورفع عدد من المشاركين أعلام مصر بمختلف أحجامها، وسط مشاركة للأطفال والشباب، في تكذيب للصفحات المشبوهة بوجود تظاهرات في بعض المحافظات المختلفة.

مواطنون: الرئيس السيسي أنقذ مصر

وقال محمد حسن أحد الأهالي المشاركين في المسيرة، إن الرئيس السيسي قام بأدوار عظيمة على مدار السنوات الماضية سواء في المشروعات القومية أو مكافحة الإرهاب في سيناء والمحافظات المختلفة.

الشعب يقف خلف الرئيس

وأضاف «حسن» في تصريحات لـ«الوطن»: «الشعب المصري بالكامل يقف خلف الرئيس السيسي وما حدث اليوم يؤكد مدي وعي الشعب المصري وعدم استجابته للدعوات المسمومة التي تقف ورائها دول معادية لمصر».

وقال سيد جمال إن محافظة الإسماعيلية تعد من أكثر المحافظات التي شهدت مشروعات قومية سواء علب جانب المشروعات الطبية، أو مشروعات الطرق إلى جانب كفر قناة السويس الجديدة وإنشاء أنفاق أسفل القناتين.