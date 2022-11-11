مسيرة بالسيارات والأعلام لتأييد الرئيس السيسي في السويس: مصر أولا

انطلقت، مساء اليوم، مسيرة مؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي في شوارع مدينة السويس طافت عدد من الشوارع للرد علب بعض الصفحات الإخوانية لوجود تظاهرات في المحافظات خلال الساعات الماضية.

وانطلقت مسيرة السويس من منطقة الكورنيش وطافت عددا من الشوارع الرئيسية والميادين وسط ترديد الأهالي الأغاني الوطنية وسط فرحة شديدة.

ورفع عدد من المشاركين أعلام مصر بمختلف أحجامها وسط مشاركة للأطفال والشباب وتوقفهم في منطقة الكورنيش بقلي مدينة السويس.

الأهالي: مصر أولا ولن نسمح بالتخريب

وقال محمد سعيد، أحد المشاركين في المسيرة، إن السويس لم تشهد أي تظاهرات أو مسيرات علي مدار الساعات الماضية.

وأضاف أن عددا من الصفحات التي وصفها بالمشبوهة نشرت فيديوهات تعود لسنوات ماضية من 2011 و2012، بغرض تحريض المواطنين على النزول للشوارع، إلا أن المواطنين في السويس رفضوا جميع الدعوات.

وتابع: «نحن نؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قراراته ولن نسمح بأي محاولات للتخريب أو الزج باسم مدينة السويس الباسلة في أي محاولة».

وقال حسن عبد الله، أحد المشاركين، إن المسيرة تضمنت جميع الأعمار لمواطنين غير منتمين لأي من الأحزاب السياسية أو الجمعيات، مشيرا إلى أنه شارك فور رؤيته تجمعا يهتف باسم مصر.