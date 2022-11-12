سكرتير الهيئة القبطية الأمريكية: نرفض أي تدخل أجنبي في القضاء المصري

كشفت جاكلين سعد سكرتير عام الهيئة القبطية الأمريكية تفاصيل الوقفة التي نظمها أبناء الجالية المصرية في الولايات المتحدة، لافتة أنهم أرادوا توصيل رسالة برفض أي تدخل أجنبي في القضاء المصري، وأنهم حريصون على أن تصل هذه الرسالة للعالم أجمع.

النائب المصري لم يمنح فرصة للتعبير عن وجهة نظره

وأوضحت «سعد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنهم يأيدون موقف النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، منتقدة عدم منح الفرصة لنائب برلماني مصري بأن يعبر عن وجهة نظره ويتحدث، منتقدة عدم جود حرية التعبير والرأي في المؤتمر.

وأشارت إلى أن علاء عبدالفتاح سجين جنائي وليس سياسيًا، مؤكدة وجود لجنة مختصة للعفو الرئاسي، وأن المؤتمر المنعقد بشرم الشيخ هو مؤتمر للمناخ وليس لمناقشة قضية علاء عبدالفتاح.

وكان أبناء الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية نظموا وقفة أمام الأمم المتحدة ،رفضًا للتدخل الأجنبي في الشأن القضائي المصري.