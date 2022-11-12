تحرير 813 محضرا تموينيا في حملات مكبرة بسوهاج

شنت مدرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، حملات مكبرة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث التموين في مديرية أمن سوهاج، خلال الأسبوع الماضي، لمتابعة الأسعار ومراقبة الأسواق وضبط أي مخالفات، ورصد شكاوى المواطنين.

حملات تموينية في سوهاج

وأوضح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة تموين سوهاج، أن الحملات أسفرت عن تحرير 813 محضرًا متنوعًا خلال الأسبوع الماضي، في الفترة من 3 وحتى 9 نوفمبر.

وتنوعت المحاضر بين «نقص وزن، إيقاف، تصرف في مخزن، منشأة دون ترخيص، سلع مجهولة المصدر، تجميع بنزين، وسجلات، عدم إعطاء بون صرف، عدم إعلان عن مواعيد التشغيل، عدم تمكين من تفتيش، امتناع عن البيع»، بإجمالي 627 محضرا أثناء المرور على المخابز، وفي مجال البترول والأسواق تنوعت المحاضر بين «بوتاجاز، لحوم وجزارة، غش تجاري، تاجر تمويني، سكر»، بإجمالي 186 محضرًا.

تحرير المحاضر اللازمة

وأكد «إبراهيم» أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطات المُتهمين والمضبوطات، وحُرر المحاضر اللازمة وتولت الجهات المختصة التحقيقات.