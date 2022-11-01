«تموين سوهاج»: حملات مكبرة على الأسواق لضبط محتكري السلع

قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، إنه تم تدشين حملات تموينية مُكبرة على مستوى مراكز المحافظة، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث التموين بمديرية أمن سوهاج.

رصد شكاوى المواطنين

وأضاف «إبراهيم»، أن حملات مديرية تموين سوهاج هدفها ضبط الأسواق ومتابعة الأسعار، وضبط أية مخالفات للوائح والقوانين، ورصد شكاوى الأهالي.

ضبط المخالفين

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، أن تلك الحملات أسفرت عن ضبط 50 شيكارة نشا ذرة، الشيكارة تزن 25 كيلو، بإجمالي 1250 كيلو جرام نشا ذرة مجمعة، قبل بيعهم بالسوق السوداء وتحقيق مكاسب غير مشروعة، في دائرة المديرية.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالمديرية، يفيد بتمكن ضباط الإدارة من ضبط 50 شيكارة نشا ذرة، الشيكارة تزن 25 كيلو، بإجمالي 1250 كيلو جرام نشا ذرة مجمعة، قبل بيعهم بالسوق السوداء وتحقيق مكاسب غير مشروعة، دائرة المديرية.

وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيقات.