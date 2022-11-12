إعادة محاكمة 4 متهمين في قضية «فض اعتصام رابعة» اليوم

تنظر الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بعد قليل، اليوم السبت، جلسة إعادة محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض اعتصام رابعة».

هيئة المحكمة

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

تجمهر مسلح

وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، مع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فض اعتصام رابعة»، وجهت لهم النيابة تهم التدبير لتجمهر مُسلح في محيط ميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق وبث الرعب في نفوس المواطنين.

ارتكبوا جرائم قتل عمد

وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين قيدوا حرية المواطنين في التنقل بالشوارع، وارتكبوا جرائم ضد قوات الشرطة الذين فضوا الاعتصام والتجمهر الذين ألفوه فيما بينهم، فضلًا عن ارتكابهم جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد.

استخدام الرصاص ضد أفراد الشرطة

وخلال انعقاد جلسة محاكمة المتهمين في قضية فض اعتصام رابعة العدوية، استمعت هيئة المحكمة إلى أحد شهود العيان في القضية وهو اللواء محمود توفيق رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، والذي أكد أنه كان من ضمن الضباط المُكلفين بفض الاعتصام، من خلال إنذارهم، ولكن المعتصمين بادروا باستخدام الرصاص ضدهم، ما أسفر عن استشهاد عدد من الضباط والمواطنين.