«النيابة العامة» تستعلم عن مصابي انهيار عقار إمبابة وتشكل لجنة فنية للفحص

شهدت واقعة انهيار عقار إمبابة عددًا من التطورات الجديدة، وطلبت جهات التحقيق في الجيزة الاستعلام عن الحالة الصحية لمصابي الانهيار، والاستماع لأقوالهم، كما قررت تشكيل لجنة فنية وهندسية لفحص العقار، وإعداد تقرير عن حالته، وصرحت بدفن جثامين المتوفين بعدما مناظرة الجثامين، كما شكلت هيئة النيابة الإدارية لجنة لإجراء تحقيقات موسعة في الواقعة وعرض نتائجها على رئيس الهيئة.

تفاصيل واقعة انهيار عقار إمبابة

أما عن تفاصيل واقعة انهيار عقار إمبابة، تعود إلى ورود بلاغ إلى رجال الشرطة ، يفيد بانهيار أحد المنازل في منطقة عزبة الصعايدة بمنطقة إمبابة، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان انهيار عقار إمبابة، كما انتقلت سيارات الإسعاف ورجال الحماية المدنية، وعقب الانتقال والفحص، تبين انهيار منزل مكون من أرضي و3 طوابق.

فرض كردون أمني حول المنزل المنهار

وفرض رجال الشرطة كردون أمني في محيط المنزل، وأسفر انهيار عقار إمبابة عن مصرع 3 أشخاص وإصابة شاب يدعى «محمد ع ع»، يبلغ من العمر 33 سنة، ونقل المصابين إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة لهم.

كما تمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ البري من استخراج سيدة من تحت أنقاض على قيد الحياة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.