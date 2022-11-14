رئيس «الإعلام الخارجي»: أنهينا تصاريح 4000 مراسل أجنبي لتغطية مؤتمر المناخ

أعلن محمد إمام رئيس قطاع الإعلام الخارجي بالهيئة العامة للاستعلامات، استقبال أكثر من 4000 مراسل أجنبي من القنوات الفضائية والصحف والمواقع ووكالات الأنباء العالمية من مختلف دول العالم في مطار شرم الشيخ الدولي، وذلك لاستقبال لتغطية قمه المناخ التي تعاقد حاليا على أرض مدينه السلام وتستضيفها مصر في نسختها الجديدة.

مركز إعلامي بمطار شرم الشيخ

وأضاف «إمام»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، وجه بإقامة مركز إعلامي داخل مطار شرم الشيخ الدولي، ونستقبل من خلاله جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة، ويتم استخراج التصاريح اللازمة للعمل في قمة المناخ بشرم الشيخ، وتصوير جميع المزارات والمناطق السياحية وذلك في أقل من ثلاث دقائق، مع تسهيل مهمة الإفراج عن جميع المعدات وكاميرات التصوير، والتي تستخدم في التغطية الإعلامية بالتعاون بين الهيئة العامة للاستعلامات اداره مطار شرم الشيخ.

430 مراسلا أجنبيا في مصر

وأشار رئيس قطاع الإعلام الخارجي بالهيئة العامة للاستعلامات، إلى أن هناك 430 مراسلا أجنبيا مقيمين في القاهرة، جرى استقبالهم أيضا في شرم الشيخ وذلك بالتنسيق قبل بدء فعاليات مؤتمر المناخ، بالإضافة إلى 4000 مراسل وصلوا على متن رحلات طيران من 197 دوله أجنبية.

وأوضح أنه يجري تقديم جميع التسهيلات في العمل لجميع المراسلين الأجانب، خلال انعقاد جلسات قمة المناخ في شرم الشيخ.

جدير بالذكر أن قمة المناخ تستمر في أعمالها، اليوم الاثنين، من خلال جلسات ورش عمل وفعاليات مختلفة ومناقشات علمية حول قضايا التغيرات المناخية وكيفية مواجهتها.