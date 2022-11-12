تشييع جثمان أربعيني لقي مصرعه في حادث أثناء نقل «جهاز عروس» بسوهاج

شيع أهالي مركز جرجا بمحافظة سوهاج جثمان شخص أربعيني، لقي مصرعه في حادث تصادم أثناء نقل «جهاز عروس» بمركز نجع حمادي في محافظة قنا، وذلك عقب تصريح الجهات المختصة بدفن الجثمان وتسليمه لذويه، بعد انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة بمشرحة مستشفى جرجا العام.

نقل منقولات عروس

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بامن سوهاج، يفيد وقوع حادث تصادم أثناء تحميل منقولات زوجية من مركز جرجا لمركز نجع حمادي، وتبين أنه أثناء تحميل سيارة نقل قيادة «عبد الرحمن، ي»، 19 عاما، سائق، بالمنقولات الزوجية وسط الزغاريد والاغاني عادت السيارة للخلف لتصطدم بكل من «صدقي ص م»، 46 عاما، عامل، ومن أقارب العروس، وتوفى نتيجة إصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، و«ياسر ا ب»، 50 عاما، سائق، والد قائد السيارة، وكان يساعد في تحميل المنقولات، ويقيم دائرة بندر نجع حمادي بقنا، وأصيب باشتباه كسر بالترقوة اليمنى، و«عبد الهادي ج م»، 28 عاما، عامل قريب العروس، وأصيب باشتباه ما بعد الارتجاج، وفقا للتقارير الطبية.

نقل الجثمان لمستشفى جرجا العام

وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى جرجا العام، والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعي لإسعافهم، وحُرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.