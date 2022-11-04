خروج 4 مصابين من المستشفى في حادث طريق «سوهاج - البحر الأحمر»

صرح مصدر مسؤول بمستشفى سوهاج الجامعي، لـ«الوطن» عن خروج 4 أشخاص، من مصابي حادث طريق «سوهاج - البحر الأحمر»، الذي راح ضحيته 7 أشخاص وإصابة 23 آخرين في حادث اصطدام سيارتين.

وكانت صرحت جهات التحقيق المختصة بسوهاج، بدفن جثث 7 ضحايا لقوا مصرعهم في حادث طريق سوهاج - البحر الأحمر، بعد اصطدام سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي سوهاج - البحر الأحمر، وتسليم الجثث إلى ذويهم، فيما يخضع 14 شخصًا للعلاج داخل المستشفى التعليمي وحالتهم العامة مستقرة، و10 أشخاص في مستشفى سوهاج الجامعي.

تعود أحداث وتفاصيل الواقعة، عندما تلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوجود متوفين ومصابين بحادث طريق سوهاج - البحر الأحمر ووجود حالات وفيات ومصابين.

بالانتقال إلى موقع حادث طريق سوهاج - البحر الأحمر، وبالفحص، تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص قيادة «ص. ج. ا» 25 سنة، سائق - ويقيم دائرة مركز المراغة، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بسيارة أجرة ميكروباص قيادة «م. ا. ا. ي» 35 عاما، سائق، ويقيم في محافظة قنا.

نتج عن الحادث وفاة كل من قائد السيارة الأولى، وقائد السيارة الثانية و«ع. ا. ا. ع» 41 عاما، مزارع، ويقيم دائرة المركز، و«ا. ح. م. م» 50 عاما، عامل ويقيم قنا، و«م. ع. ص. ح» 41 عامًا، يقيم بمحافظة قنا، سائق وطفل يبلغ من العمر 5 أعوام، وطفلة تبلغ من العمر عامين.

إصابات حادث طريق سوهاج البحر الأحمر

ونتج حادث طريق سوهاج البحر الاحمر إصابة كل من: «م ع ص»، 41 سنة، سائق ويقيم قنا، بكسر في عظام الجمجمة وغيبوبة، و«أم ا ح» 19 سنة ربة منزل، وتقيم بمحافظة قنا، مصاب بكسر بعظام الوجه، و«م ف ع ح»، 16 سنة عامل ويقيم قنا، مصاب كسر بالقدم واليد اليسرى و« ا ع» 22 سنة، عامل، ويقيم في قنا مصاب باشتباه نزيف بالمخ، و«م ع س»، 31 سنة ربة منزل، وتقيم في قنا، مصابة باشتباه نزيف بالمخ، ونجلها الطفل «س م ح م»، 3 سنوات ويقيم في محافظة قنا، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، و«د ص ر»، 29 سنة ربة منزل، وتقيم قنا ، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، ونجلتها الطفلة «ن ص س ع»، 6 سنوات، وتقيم في قنا، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، و نجلها «م ص س ع» البالغ من العمر 9 شهور، ويقيم في قنا، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، و«ب ف م ع»، 25 سنة ربة منزل تقيم في قنا، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، و نجلها «ك م ن م»، 5 سنوات يقيم قنا، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، «أ س ع م»، 28 عامل، ويقيم في قنا مصاب بكدمات متفرقة بالجسم.

وشملت قائمة مصابين حادث طريق سوهاج البحر الأحمر: «مح م ح ع»، 39 سنة، عامل ويقيم في القاهرة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم و«م ح ش ج»، 25 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة، ويقيم في دائرة مركز جرجا، باشتباه كسر بالفقرات العنقية، و«ي م ا ح»، 34 سنة عامل، ويقيم دائرة مركز المنشاة، مصاب باشتباه نزيف بالمخ وكسر بالفخذ الأيسر، و«م ف ث»، 47 سنة عامل، ويقيم بندر أخميم مصاب بكدمات متفرقة بالجسم و«ع ع م »، سن 35 عامل، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، و ذكر مجهول الهوية في العقد الثالث من العمر مصاب باشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ.

جرى تحرير المحضر اللازم، وإبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.