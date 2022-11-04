«التضامن» توجّه بصرف مساعدات عاجلة لأسر ضحايا حادث سوهاج

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، متابعتها حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي، مساء أمس وتحديدا بين نقطة الكيلو 20 والكيلو 60 اتجاه سوهاج والذي أودى بحياة 7 أفراد وإصابة 23 آخرين بإصابات وجروح وكسور وكدمات متفرقة وتم نقل المصابين لمستشفيات سوهاج.

الوزيرة وجهت بالتواجد الفوري في مقر الحادث

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي فور وقوع الحادث مدير مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج بسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة، مشددة على تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي، مقدمة التعازي للمتوفين وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصري للتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية.

التضامن تقرر دفع تعويضات لأسر الضحايا

وتقرر صرف تعويضات للضحايا بقيمة 50000 جنيه في حالة وفاة رب الأسرة ومبلغ 25000 جنيه في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة وصرف معاش شهري للأسر التي فقدت عائلها بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه المساعدات التي تحتاجها الأسر المنكوبة، وتعبئة الموارد من الجمعيات الأهلية لتوفير المزيد من المساعدات للأهالي.

وجاري المتابعة حاليا من قبل فريق الإغاثة بمديرية التضامن بسوهاج والمساعدة في استخراج شهادات الوفاة وتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين وأسرهم.