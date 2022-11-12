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سائقو التاكسي بشرم الشيخ يحتفون بـ«COP27» على طريقتهم: اركب مجانا «صور»

كتب:

محمد بخات وحمادة الشوادفي
01:02 م | السبت 12 نوفمبر 2022
مبادرة سائقي التاكسي في شرم الشيخ

مبادرة سائقي التاكسي في شرم الشيخ

عبر سائقو سيارات التاكسي في مدينة شرم الشيخ عن فرحتهم باستضافة قمه المناخ، وأعلن عدد منهم تقديم خدمات النقل والمواصلات بشكل مجاني لجميع الأجانب المشاركين في فعاليات القمة.

تاكسي شرم الشيخ مجاناً

«تاكسي شرم الشيخ مجانا».. هكذا عبر صالح محمود، أحد سائقي التاكسي عن سعادته بتنظيم قمة المناخ، فيما قال وحيد الخميسي لـ«الوطن»، إن السائقين يقدمون خدمات نقل الأجانب والمصريين من الساعة 10 صباحا حتى الساعة الثانية مساء بالمجان، وهذا يحدث لأول مرة في المدينه شرم الشيخ.

مشاركة في نجاح مؤتمر المناخ

«لازم نخدم بلدنا، ونحاول تقديم شيء في مؤتمر قمة المناخ العالمي، والذي نرى نجاحه بأعيننا في شرم الشيخ».. هكذا عبر محمد النادي سائق تاكسي في مدينه شرم الشيخ خلال مظاهرهة حب شارك فيها مع مجموعة من السائقين، رافعين لافتات تعبر عن تقديمهم خدمات مجانية بسيارات التاكسي لجميع زوار شرم الشيخ المشاركين في القمة المناخية.

رد الجميل

وقال محمد السيد، سائق تاكسي، والذي يعمل منذ أكثر من 20 عاما في مدينة شرم الشيخ «شرم الشيخ خيرها علينا، واحنا بنرد الجميل»، موضحا لـ«الوطن»، أن مبادرة سائقي التاكسي لتوصيل الأجانب والمصريين المشاركين في قمه المناخ شيء بسيط جدا يقدمه السائقون، في محاولة للمساهمة في استمرار نجاح المؤتمر الدولي الذي يتابعه العالم كله.

 

 

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