تراجع عائد السندات الهندية لمدة 10 سنوات عند أدنى مستوى

انخفض العائد على السندات الحكومية الهندية لأجل 10 سنوات إلى 7.3٪ في نوفمبر، وهو أدنى مستوى في أكثر من ستة أسابيع، متتبعًا المعنويات الخارجية وسط انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وضعف الدولار.

دعم سندات الحكومة الهندية من خلال التقارير

كما تم دعم سندات الحكومة الهندية من خلال التقارير التي تفيد بأن الإنفاق من قبل الحكومة المركزية يجب أن يكون أقل من المبلغ المحدد في الميزانية لهذه السنة المالية للمرة الأولى منذ 2019/20، مما يؤكد هدف الحكومة للسيطرة على العجز المالي وتقليل مخاطر الائتمان للديون الهندية.

على جبهة السياسة النقدية، تتوقع الأسواق أن يواصل بنك الاحتياطي الهندي (RBI) رفع أسعار الفائدة في اجتماعه في ديسمبر حيث لا يزال التضخم أعلى بكثير من هدفه الأعلى عند 6٪، وارتفعت أسعار التجزئة بنسبة 7.4٪ على أساس سنوي في سبتمبر، متجاوزة التوقعات عند 7.3٪ وحققت تضخم للشهر التاسع على التوالي فوق الهدف الأعلى للبنك المركزي.

انخفض سعره بنسبة 2.42 في المائة

فيما تم تداول اليورو الروبية الهندية عند 83.0130 يوم، بزيادة 0.8349 أو 1.02 في المائة منذ جلسة التداول السابقة، إذا نظرنا إلى الوراء، خلال الأسابيع الأربعة الماضية، اكتسبت EURINR 4.09 في المائة، على مدى الأشهر الـ 12 الماضية ، انخفض سعره بنسبة 2.42 في المائة، بالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن يتم تسعير الروبية الهندية باليورو عند 81.5284 بنهاية هذا الربع و 79.8403 في عام واحد، وفقًا لتوقعات نماذج الماكرو العالمية في Trading Economics وتوقعات المحللين.