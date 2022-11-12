مدارس بني سويف تواجه التغير المناخي بمعارض فنية وندوات ومسابقات

نظمت عدد من مدارس محافظة بني سويف، عددا من الفعاليات التي تضمنت معارض ومسابقات وندوات، للتوعية بأسباب التغيرات المناخية وأضرارها على البشرية، وكيفية مواجهتها، تزامنا مع استضافة مصر مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ.

معرض التغيرات المناخية بمدرسة سان جورج الدولية

وشارك محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف في افتتاح معرض التغيرات المناخية، والذي نظمته مدرسة سان جورج الدولية، حيث ضم العديد من اللوحات والمجسمات المأخوذة من البيئة، وتضمنت موضوعات مختلفة حول الاقتصاد الأخضر والتنوع البيولوجي والاستدامة البيئية والاحتباس الحراري، بجانب الفقرة الفنية وتضمنت فقرات عن التغيرات المناخية.

مسابقات وندوات عن التغير المناخي

ونظمت مدرسة مصطفى كامل الابتدائية بقرية بهبشين بإدارة ناصر التعليمية مسابقة فنية عن التغيرات المناخية، ووجهت المدرسة الطلاب برسم عمل فني يتضمن أسباب التغيرات المناخية وكيفية مواجهتها.

كما نظم عدد من مدارس المحافظة ندوات عرضت قضية التغيرات المناخية أسبابها وكيفية الحد من مخاطرها، بينها مدارس الحديثة بنات الإعدادية بمدينة بني سويف، والثانوية الكهربائية وبني قاسم الإعدادية.

«تعليم بني سويف»: ضرورة تضافر الجهود لحماية البيئة

وأكد وكيل الوزارة على دور المدرسة في التوعية في مختلف القضايا والظواهر المتعلقة بالبشرية، وأبرزها ظاهرة التغير المناخي وآثارها على البيئة، موجها بضرورة تضافر الجهود وتكاتف وتعاون الجميع في حماية البيئة والحد من أخطار التغيرات المناخية من خلال الإذاعة المدرسية وتصميم لافتات وملصقات إرشادية، وتنظيم الندوات والمؤتمرات والمعارض للتوعية بأضرار التغيرات المناخية.