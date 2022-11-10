«السياحة»: نسعى للحفاظ على الموارد الطبيعية في مصر وحمايتها من التغيرات المناخية

شاركت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، كمتحدث في اجتماع لجنة السياحة والاستدامة CTS التابعة لمنظمة السياحة العالمية، الذي عُقد في المنطقة الخضراء بمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 المُنعقد حالياً بمدينة شرم الشيخ وتستضيفه مصر خلال الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر الجاري، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يُعقد فيها اجتماع هذه اللجنة على هامش انعقاد فعاليات مؤتمر الـ COP.

السياحة ترحب بضيوف قمة المناخ

واستهلت غادة شلبي كلمتها بالترحيب بالمشاركين في مدينة شرم الشيخ، متمنية لهم إقامة رائعة والاستمتاع بالجو المشمس وكرم الضيافة الذي يتمتع به المصريون، معربة عن سعادتها باستضافة مصر لاجتماع اللجنة اليوم في إطار انعقاد فعاليات مؤتمر COP27.

وأوضحت أن انعقاد الجلسة هذا العام يأتي في إطار رئاسة مصر لمؤتمر COP27، وفي ظل الجهود العالمية للتكاتف والعمل معاً نحو مواجهة خطر التغيرات المناخية وإدراك قوي لخطورة هذا التهديد العالمي، مشيرة إلى أهمية تطبيق حلول مبتكرة وسياسات على أرض الواقع لتحقيق التنمية المستدامة التي تساهم في جعل قطاع السياحة مستدام ومرن.

التحديات الخاصة بالتغيرات المناخية

ولفتت نائب الوزير لشؤون السياحة إلى وجود الكثير من التحديات الخاصة بالتغيرات المناخية، مؤكدة أهمية تضافر كافة الجهود لتحقيق مزيد من الأهداف والطموحات والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأشارت إلى أن مصر تتمتع بمقومات سياحية متنوعة تعتمد أغلبها بشكل كبير على الموارد الطبيعية وهو ما يجعلها تبذل قصارى الجهد للحفاظ عليها وحمايتها من التغيرات المناخية حتى لا تؤثر على استدامة السياحة والحفاظ على التراث، لافتة إلى أهمية السياحة في توفير فرص العمل وتمكين الأسر والمرأة.

تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري

وتحدثت نائب الوزير لشؤون السياحة عن مساهمة والدور الهام الذي يجب أن يقوم به القطاع الخاص نحو تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري واستخدام مصادر للطاقة النظيفة كأحد سبل معالجة تغير المناخ وتأثيره.

وقدمت غادة شلبي، عرضاً موجزًا استعرضت خلاله بعض المبادرات والمشاريع الكبرى التي أنجزتها مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة في البلاد خلال السنوات القليلة الماضية وخاصة في المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وما تتمتع به من إمكانيات هائلة وبنية تحتية قوية وخاصة في تطبيق التنمية المستدامة والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة.

كما تحدثت عن مدينة العلمين الجديدة التي تطل على البحر المتوسط وتستقبل الزائرين والسائحين من المصريين والأجانب، ومدينة الجلالة التي تتميز بإطلالة متميزة على البحر الأحمر وتتمتع بالعديد من المقومات السياحية بها.

كما تحدثت نائب الوزير عن مجمع بنبان للطاقة الشمسية BENBAN Solar Park، الذي يوصف بأنه سيصبح أكبر حديقة للطاقة الشمسية الكهروضوئية PV في العالم وستساهم في التخفيف من انبعاثات الغازات.

وأشارت إلى مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقتها مصر لتطوير ورفع المستوى المعيشى ببعض المناطق والقرى، لافتة إلى أن هذه المبادرة تتماشى مع مبادرة منظمة السياحة العالمية الخاصة بالسياحة الريفية، وأن العديد من هذه القرى يتم العمل على تطويرها لامتلاكها إمكانيات سياحية ومقومات أثرية تجعلها جاذبة للسياحة.