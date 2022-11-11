عضو لجنة التغيرات المناخية بالأمم المتحدة: يوم إزالة الكربون في COP 27 أمر يحدث لأول مرة

قالت الدكتورة إلهام محمود علي، أستاذ علوم البحار والبيئة، وعضو لجنة التغيرات المناخية بالأمم المتحدة إن قمة المناخ هذا العام بشرم الشيخ تطلق يوما لإزالة الكربون لأول مرة، فلأول مرة يكون هناك يوم محدد لإزالة الكربون، وهناك اهتمام كبير بالحدث، حيث ستتم مناقشة كل ما يؤثر فيه من صناعة البترول والغاز، وكيف يمكن الحد من قيم ثاني أكسيد الكربون، خاصةً أنه السبب الأساسي بجانب الميثان، ولكن ثاني أكسيد الكربون يعد أكبر داعم لتغيرات المناخ الفترة الماضية، فاليوم وفعالياته مهمة للغاية، ومن المحتمل أن يخرج اليوم باتفاقيات يتم التوقيع عليها من الدول الأطراف.

الدعم المادي والقوانين الداخلية من أهم الخطوات لتخطي آثار المناخ

وأضافت أستاذ علوم البحار والبيئة، وعضو لجنة التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، خلال لقاء على شاشة التلفزيون المصري على هامش فاعليات قمة المناخ أن الجميع مترقب ليوم النقاشات الرئاسية بشأن قضية التمويل، حيث يتمنى الجميع من الدول أن تتفق على موضوع التمويل، حيث سبق تحديد مبلغ 100 مليار جنيه سنويا للدول النامية وبدأ بصورة غير منتظمة للسداد، موضحة أن الدعم المادي والقوانين الداخلية من أهم الخطوات لتخطي آثار المناخ، ومصر بالفعل أعدت استراتيجية 2050، وهي استراتيجية واعدة للغاية.

الدعم المادي الدعم المادي المخصص للتغيرات المناخية قليل للغاية

وتابعت أستاذ علوم البحار والبيئة وعضو لجنة التغيرات المناخية بالأمم المتحدة أن قارة إفريقيا الدعم المادي لها بخصوص التغيرات المناخية قليل للغاية، وهو يكفي فقط للتكيف للسنوات القليلة المقبلة، موضحة أنه حتى يضمن المؤتمر الخروج بتوصيات ملزمة ويضمن تنفيذها على أرض الواقع يجب أن توقع الدول الأطراف على هذا الإجراء، ويتم التنفيذ بالفعل بناءً على الخطط المقدمة من الدول.