محيي الدين في «يوم التكيف والزراعة»: يجب محو السلع المعتمدة على إزالة الغابات

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27) والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، إنه بحلول عام 2025 فإنه يجب على المؤسسات المالية يجب أن تمحي السلع التي تعتمد على إزالة الغابات من سجلاتها، ويجب أن يكون هناك أيضًا تقييم للمخاطر.

نحتاج لإجراءات خاصة بالتكيف مع التغيرات المناخية

وتابع رائد المناخ، خلال حديثه بجلسة «يوم التكيف والزراعة»، ضمن فاعليات مؤتمر المناخ «COP27»، المنعقد بمدينة شرم الشيخ،: «نحتاج لإجراءات خاصة بالتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، موضحًا أنَّه يوجد مؤشرات أداء رئيسية يتم التعامل معها للإقلال وتخفيف المخاطر، كما يوجد العديد من الجهات التي تتلقى هذا الأمر».

يجب العمل على تحقيق صفر انبعاثات

وأضاف محيي الدين «نحتاج أن نرى المزيد من العمل في شأن تغيرات المناخ والعمل بشأن الغابات والتنوع البيولوجي، هذا بجانب ضرورة تأكيد الأضرار التي تطال القارة الأفريقية بسبب التغيرات المناخية، ويجب المكاشفة والعمل على تحقيق صفر انبعاثات»، لافتًا إلى أنَّ الجميع يتطلع للنتائج الخاصة بجلسات مؤتمر المناخ، وهناك استعداد تام لمشاركة أي معلومات وكذلك البيانات الختامية الخاصة بهذه الجلسات.