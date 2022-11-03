التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يعلن المشاركة في «كوب 27»

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المشاركة في قمة قادة الأمم المتحدة للمناخ COP 27 بمدينة شرم الشيخ، من أجل عرض أبرز النجاحات التي قام بها أعضاء التحالف من ممثلي المجتمع المدني لحماية البيئة من التغيرات المناخية.

عرض أبرز النجاحات في مجال حماية المناخ

ونشر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بيانًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، جاء فيه: «يتشرف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بكافة مؤسساته، بالمشاركة في COP 27 والذي ينعقد في مدينة شرم الشيخ لعرض أبرز النجاحات التي قام بها أعضاء التحالف من ممثلي المجتمع المدني المصري على مدار السنوات الماضية لحماية البيئة من التغيرات المناخية».

وفود من 150 دولة

وتشهد مصر خلال الأسبوع المقبل ولمدة أسبوعين فاعليات قمة قادة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 27»، بحضور عدد كبير من قادة وزعماء ورؤساء وملوك ورؤساء حكومات دول العالم بالإضافة لوفود المنظمات الدولية ووفود المجتمع المدني، حيث سيشهد المؤتمر وفود من 150 دولة، كما سيحضر الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورؤساء وزراء بريطانيا وإيطاليا وهولندا والمستشار الألماني بالإضافة للملوك والرؤساء والقادة العرب والأفارقة.