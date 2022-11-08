كبير مفوضي الرئاسة لمؤتمر المناخ: كلمة السيسي في «كوب 27» اتسمت بالوضوح

قال السفير محمد نصر، كبير مفوضي الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، إن التوقيت الذي يقام فيه كوب 27، صعب، مقارنة بالقمم السابقة، موضحا أنه في العام الماضي بجلاسكو كان التحدي الرئيسي يقتصر على ما يجب عمله بعد الانتهاء من «كوفيد 19»، أما العام الحالي توجد العديد من الأزمات العالمية، أبرزها الغذاء والطاقة والوقود، وأسعار الفائدة، والأزمة الروسية الأوكرانية، أي أن الوضع الدولي هذا العام صعب للغاية.

نصر: كلمة الرئيس السيسي اتسمت بالوضوح

وأضاف «نصر» في حوار على هامش مؤتمر المناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخ، مذاع على «القناة الأولى المصرية»، أن كلمة الرئيس السيسي اتسمت بالوضوح، والتأكيد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي رغم الأزمات لوضع حلول لأزمة المناخ، متابعًا: «لو فتحنا التليفزيون في أي وقت هنلاقي أزمة متعلقة بالمناخ بتحصل في حتة في العالم، من أول الدول المتقدمة أمريكا وأوروبا أو كندا لغاية كل الدول النامية زي مؤخرًا نيجريا وقبلها باكستان، فالتغيرات المناخية والتعامل معاها مش هينتظرنا لغاية ما نحل مشاكلنا كمجتمع دولي وكسكان للكرة الأرضية، لكن لازم نتعامل معاه بنفس القدر من الأهمية وإن لم يكن أهم».

كلمة الرئيس السيسي وتوقيت المؤتمر سيحقق الدفعة المطلوبة لتنفيذ التعهدات

وأوضح كبير مفوضي الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، أن كلمة الرئيس السيسي والتوقيت الهام لمؤتمر المناخ كوب 27 سيقدم دفعة هامة للتعاون بين المجتمع الدولي سواء على مسار الالتزام السياسي أو على مستوى مسار التنفيذ وهو الأمر الأهم، لكي نرى النتائج على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي دائمًا ما ينظر لقضايا المناخ بجدية، لكن الجدية أمر والالتزام السياسي والتنفيذ شان آخر.

وأوضح السفير محمد نصر أنه منذ اختيار مصر لتنظيم المؤتمر كان هناك رؤية لفريق الرئاسة مع وزير الخارجية وفرق العمل بالوزارات الخارجية والبيئة والوزارت الأخرى، وجرى عرضها على الرئاسة بأن يكون التركيز بالمؤتمر هذا العام على تجاوز مرحلة التعهدات والوعود التي تتوالي منذ عام 1994 إلى التنفيذ على الأرض، مشددا على أن الوضع الحالي يستلزم العمل بحجم كبير وسرعة شديدة.