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أحمد الخطيب

الولايات المتحدة وغانا تبحثان جهود مكافحة انتشار الإرهاب في إفريقيا

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أ ش أ
10:55 ص | السبت 12 نوفمبر 2022
البيت الأبيض

البيت الأبيض

بحثت الولايات المتحدة الأمريكية وغانا، الجهود الجارية لمكافحة انتشار الإرهاب في جميع أنحاء قارة إفريقيا.

وذكر البيت الأبيض، في بيان صحفي عبر موقعه الإلكتروني اليوم السبت، أن المباحثات جاءت خلال لقاء مستشارة الأمن الداخلي بالبيت الأبيض ليز شيروود راندال ورئيس غانا نانا أدو دانكوا أكوفو أدو في الأمم المتحدة.

البيت الأبيض: ستظهر القمة التزام الولايات المتحدة الدائم تجاه إفريقيا

ورحب الجانبان، بحسب البيان، بفرصة مواصلة المناقشات حول تعميق الشراكة الثنائية في قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا المقرر انطلاقها في واشنطن العاصمة شهر ديسمبر المقبل.

وتنعقد قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا من مختلف أنحاء القارة الإفريقية في واشنطن العاصمة في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر 2022، وستظهر القمة التزام الولايات المتحدة الدائم تجاه إفريقيا، وتؤكد أهمية العلاقات الأمريكية - الإفريقية وزيادة التعاون بشأن الأولويات الدولية المشتركة.

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بقلم أ ش أ