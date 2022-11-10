رئيس تحرير «البيت الأبيض بالعربية»: نتائج الانتخابات لم تشكل مفاجأة

قالت مرح البقاعي، رئيس تحرير موقع «البيت الأبيض بالعربية»، إنّ نتائج التجديد النصفي لم تشكل مفاجأة للمواطن الأمريكى أو المحللين والمتخصصين، إذ إنّ جميع استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة التي سبقت الانتخابات خرجت نتائجها بفوز الجمهوريين، وفي العادة فإنّ من يفوز بانتخابات التجديد النصفي يكون مغايرًا لمن يحكم من البيت الأبيض.

«البقاعي»: 30% رفضوا ترشح «بايدن» مجددا

وأضافت «البقاعي»، لـ«الوطن»، أنّ أداء الرئيس الأمريكى جو بايدن في السياسات خلال الفترة الماضية كان غير مرضٍ للشعب الأمريكى أو الدول الحليفة التي رأت أنّ الأداء لم يصل للطموحات المرجوة في السياسات الخارجية، كما أن السبب الرئيسي لتراجع نتائج الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي هو ارتفاع تكلفة المعيشة لدى المواطن الأمريكى، لا سيما أسعار الغذاء التي ارتفعت بشكل غير مسبوق بسبب جائحة كورونا، وأسعار اللحوم أيضاً التي ارتفعت بنسب عالية للغاية عما كانت عليه في السنوات السابقة، لكن هناك قاعدة تقول إنّ كل ما يتعلق بالخطط الاقتصادية وتأمين الدخل للمواطن دائماً أفضل عند الحزب الجمهوري الذي يتفوق على نظيره الديمقراطي.

وتابعت: «نتائج انتخابات التجديد النصفي سيكون لها تأثير كبير على انتخابات الرئاسة المقررة عام 2024، حيث أعلن بايدن تخوفه من ترشح سلفه دونالد ترامب، كما أننا في (البيت الأبيض بالعربية) قمنا باستطلاع رأي منذ فترة قليلة قبل انتخابات التجديد النصفي، وكانت نتائج هذا الاستطلاع فيما يخص الرضا عن أداء الرئيس الأمريكي الحالي غير مرضية، إذ رفض 30% من المستطلعين فكرة ترشحه للرئاسة مرة أخرى، حيث إن سياساته غير مرضية بالنسبة لهم، كما أن البعض يرى أن عمره المتقدم سيؤثر على الأداء فى الفترة الثانية حال فوزه، لكنه يريد بالفعل أن يترشح لفترة ثانية.