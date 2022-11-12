البيت الأبيض: بايدن سيطالب نظيره الصيني بكبح جماح كوريا الشمالية

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن الرئيس جو بايدن سيطالب نظيره رئيس الصيني «شي جين بينج»، بكبح جماح أسوأ نزعة لكوريا الشمالية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بايدن يرغب بزيادة التعاون الأمني مع اليابان وكوريا الجنوبية

وأشارت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إلى أن بايدن سيخبر الصين بتكثيف التواجد العسكري إذا واصلت كوريا الشمالية نفس المسار، وأضاف سوليفان، أن بايدن يرغب بزيادة التعاون الأمني بين بلاده واليابان وكوريا الجنوبية.

من جانبه، كشف الرئيس الكوري الجنوبي، «يون سيوك-يول» عن استراتيجية بلاده الجديدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مع التركيز على تعزيز الحرية والسلام والازدهار، وقال خلال القمة بين كوريا الجنوبية ورابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان» بكمبوديا، إن المنطقة يعيش فيها 65% من سكان العالم، وتمثل أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم.