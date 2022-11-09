«ملتقى البرلس للرسم».. أعمال فنية من إعادة تدوير المخلفات: مفيش حاجة بتترمي

مجسمات خشبية من بواقي المراكب تم تشكيلها على هيئة أسماك وتحويلها إلي تُحف فنية بأيدي عدد من الفنانين التشكيليين القادمين من دول مختلفة، للمشاركة في ملتقى البرلس التاسع للرسم على الحوائط والمراكب بمحافظة كفر الشيخ.

الأعمال الفنية الرائعة ذات الألوان المبهجة التي تنبض بالحياة والجمال جذبت أعين أهالي البرلس، وتفاعل معها الأطفال، حيث أماكن معيشتهم وبيئتهم بشكل مباشر.

استغلال بقايا مراكب الصيد لتشكيل لوحات فنية بملتقى البرلس

«بنقوم باستغلال الخشب الباقي من صناعة مراكب الصيد في البرلس، وبنقطعه على هيئة أسماك، وبنستخدمه في الأعمال الفنية، وده عشان نفرح أطفال البرلس من ناحية ومن ناحية تانية نحافظ على البيئة، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ Cop27»، بهذه الكلمات بدأ الفنان التشكيلي الدكتور عبدالوهاب عبدالمحسن، حديثه لـ«الوطن».

كل عام ينظم الفنانون ملتقى البرلس، الذي يكون فرصة لتجمع المواهب وفق «عبدالمحسن»: «بيتم كل سنة خلال الملتقى تنظيم ورش رسم على الخشب لأطفال البرلس، وبيستخدموا فيها بقايا الأشجار اللي بيتصنع منها المراكب مفيش حاجة بتترمي، كمان بيتم رسم لوحات وبورتريهات فنية وبيرسمها الفنانين التشكيليين اللي بيشاركوا معانا من 8 دول وبيتم إهدائها للأطفال والمشاركين والصيادين من أبناء البرلس».

25 فناناً تشكيلياً يشاركون في ملتقى البرلس

يتم تنظيم معرضا يضم أعمال حوالي 25 فناناً تشكيلياً بالملتقى وفق رئيسه: «كل اللي بيشوف الأعمال الفنية علي الخشب مش بيصدق إن ده من بقايا خشب مراكب الصيد في البرلس».

يضم ملتقى البرلس فنانين من جميع دول العالم بحسب «عبدالمحسن»: «الملتقى منذ انطلاقه في عام 2014م وفي فنانين تشكيلين عالميين بيشاركوا فيه سنوياً، والسنادي بيشارك معانا 25 فنانا من 8 دول عربية وأجنبية، وفرحانين جداً بأجواء مدينة البرلس والصيد والأطفال ودي كلها عوامل بتساعد على الرسم والفن والإبداع».

يهف ملتقى البرلس إلى تجميل المدينة ومشاركة الأطفال وتنمية مواهبهم وفق «عبدالمحسن»: «الملتقى بيهدف إلى تجميل مدينة البرلس بالرسم على جدرانها وشبابيكها ومراكبها، واستلهام من تفاصيل المكان، وبيبدأمن 4 لـ14 نوفمبر، وبعدها هنعمل حفلة لتكريم المشاركين في الملتقى وهيتم توزيع شهادات تقدير عليهم، وهيحضر الحفل عدد من القيادات التنفيذية بمحافظة كفر الشيخ».

تزامن ملتقى البرلس مع انعقاد مؤتمر المناخ Cop27 بشرم الشيخ من الأشياء التي أسعدت قلوب الفنانون التشكيليون العالميون وفقاً لـ«عبدالمحسن»: «الفنانين التشكيليين اللي بيشاركوا معانا في الملتقى لما عرفوا إنه يتزامن مع مؤتمر المناخ فرحوا جداً خاصة إن هدفه المحافظة على جمال البيئة، وإن شاء الله هنجمل بلدنا وهنتحضر للأخضر سواء بالرسم أو الزرع».