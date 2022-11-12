«التنمية الصناعية» تستعرض إجراءات التحول للنمو الأخضر الشامل

نظم مركز تحديث الصناعة بالتعاون مع مركز الإنتاج الأنظف ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، ندوة نقاشية حول مفهوم «النمو الأخضر الشامل»، تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة نحو التنمية المستدامة، وعلى هامش يوم الحد من الكربون التي نظمته وزارة التجارة والصناعة ووزارة البترول خلال مؤتمر cop27 في مدينة شرم الشيخ.

تمهيد الطريق لتعميم السياسات المتعلقة بالاقتصاد الأخضر

شارك في الندوة كل من محمد عبدالكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ورئيس مجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية وعدد كبير من القيادات، وقال المهندس محمد عبد الكريم، إن وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الوزارات المختلفة وفي مقدمتها وزارة البيئة، وبدعم من الشركاء الدوليين، تعمل على تمهيد الطريق لتعميم السياسات المتعلقة بالاقتصاد الأخضر والاستهلاك والإنتاج المستدامين كأدوات لتحقيق التنمية المستدامة.

دور رئيسي في تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة

وأوضح «عبد الكريم»، أن هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة يقومان بدور رئيسي في تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة التي تستهدف عدة محاور منها: «زيادة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة معدل نمو الصادرات، المساهمة في توفير فرص عمل لائقة وتوفير عمالة ماهرة مدربة، وزيادة معدل النمو الصناعي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر».

وبحثت الندوة سبل التحول نحو الاقتصاد الدائري والنمو الأخضر للحفاظ على القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وخاصة في أسواق التصدير، وضرورة التحول نحو الصناعة الخضراء في جميع مراحل سلاسل القيمة، بالتوازي مع تشجيع رواد الأعمال الخضراء.

النمو الأخضر الشامل وترشيد استهلاك الموارد

في نهاية الندوة، أوضح «عبد الكريم» أن مصر دخلت فعليا في حيز تطبيق سياسات الاتجاه للاقتصاد الأخضر وليس الاكتفاء برسم السياسات فقط، وإنه تم اتخاذ خطوات جادة وملموسة لتنفيذ مشروعات تحقق مفاهيم النمو الأخضر الشامل.