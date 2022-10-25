رئيس «صناعة النواب» يطالب بضم الأراضي الاستثمارية تحت ولاية «التنمية الصناعية»

قال المهندس معتز محمد، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنّ لجنة الصناعة طالبت بالضريبة العقارية وتم الاستجابة لها، هذا بجانب توحيد سعر الأراضي الصناعية وبالفعل تم الموافقة على توحيد الأسعار، مشددا على أن الوضع الذي تمر به دول العالم صعب، فاستراتيجية لجنة الصناعة تعطي حلول مع مراعاة امكانيات الدولة.

وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال حديثه بجلسة خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة، تحديات وآليات تحفيز القطاع، ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أنّ تحديث الخريطة الصناعية كان من ضمن المطالب، إذ يكون مطلوبا من الحكومة تنظيم أسواق الصناعة حسب الحاجة، فيجب أن يكون هناك خريطة صناعية واضحة لاحتياجات الدولة على أساس المواد الخام الموجودة بمصر، مشيرا إلى أن التكلفة بالنسبة للمنتج المحلي أغلى من الاستيراد.

وطالب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بإصدار قرار جمهوري بضم جميع الأراضي الموجودة لتكون تحت ولاية التنمية الصناعية، حتى لا يذهب المستثمر في أكثر من اتجاه، مقترحًا عمل ضبطية قضائية واحدة مع هيئة التنمية الصناعية، وعمل مناديب من الوزارات المتشاركة والموجودة مع وزارة الصناعة بهيئة التنمية الصناعية.