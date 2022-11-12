«متحدث الزراعة»: أرز «سوبر 300» يتحمل فترات الجفاف وتباعد الري

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن آثار التغيرات المناخية تظهر بشكل يومي على القطاعات المختلفة ولا سيما قطاع الزراعة، رغم أن مصر لم تساهم في الانبعاثات الكربونية بأي شكل من الأشكال، ما أدى لبذل جهود مضاعفة لإجراء عملية التكيف والاستدامة مع التغيرات المناخية، ومواجهة هذه الظاهرة.

استنباط تقاوي جديدة

وأضاف «القرش»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، أن الدولة نفذت العديد من المشروعات في المجال الزراعي مثل استنباط تقاوي جديدة بهدف إتاحة أصناف جديدة للزراعة.

ولفت إلى أن وزارة الزراعة تعمل من خلال جهود الباحثين والعلماء والمربيين، الذين يقومون بعملية التربية والتهجين للأصناف الوراثية من خلال انتخاب لأنقى الأصناف وأفضلها، وكل صنف يتم استنباطه من جديد تجرى عليه عملية اختبارات له للتأكد من مدى ملائمته من العوامل.

توقعات بظهور آفات جديدة

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إلى أنه يتم استنباط أصناف جديدة تكون قادرة على التعامل مع المياه أقل، مثل بعض أصناف الأقطان التي تقلل من استخدام المياه، أو مثل محصول الأرز من نوع «سوبر 300»، الذي يتحمل طول فترات الجفاف أو تباعد فترات الري بشكل كبير، ما يؤدي إلى الحفاظ على إنتاج بعض الأصناف التي كانت محل تهديد مثل الأرز والموز.

وأفاد بأنه جرى اتخاذ إجراءات صارمة لتقليل مساحة الأرز والموز المنزرعة للحفاظ على الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية الموجودة، كما يهدف أيضا بوجود صنف يعطي إنتاج أكبر ويكون أكثر مقاومة للظروف المناخية وبالتالي هناك توقعات بوجود آفات جديدة لم تكن موجود قبل ذلك.